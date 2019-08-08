За 6 месяцев текущего года организациями всех форм собственности построено 19,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, введено в эксплуатацию 1705 тыс. кв. м общей площади жилья, в том числе 779,7 тыс. кв. м многоквартирных энергоэффективных жилых домов.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 545,4 тыс. кв. м общей площади жилья, или 32% от общего ввода жилья по республике.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 635,7 тыс. кв. м общей площади (37,3% от общего объема введенного жилья), из них с использованием государственной поддержки построено 439,1 тыс. кв. м.

В первом полугодии 2019 г. объем средств, направленных в республике на жилищное строительство, составил 2,4 млрд рублей (19,7% от общего объема инвестиций в основной капитал) и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах увеличился на 10,1%.

Доля строительной отрасли в формировании валового внутреннего продукта в 2018 году составила 5,4%.

В 2018 году в строительстве трудилось 276,2 тыс. человек (6,4% всех занятых в экономике республики). В организациях строительства – 74% рабочих и 26% служащих. Каждый четвертый работник этой отрасли (20,5%) – в возрасте до 31 года.