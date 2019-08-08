Вопросы выполнения поручения правительства, касающегося завершения в срок до 1 января 2020 года государственной регистрации предоставленных сельскохозяйственным организациям земель сельскохозяйственного назначения, рассмотрели 8 августа на заседании коллегии Госкомимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, Гродненская область завершила госрегистрацию земель сельхозназначения. На завершающей стадии выполнения находится Минская область

По информации областных исполнительных комитетов государственную регистрацию земель сельскохозяйственного назначения в полном объеме завершили в Брестской (2016 г.), Гомельской (2016 г.) и Могилевской (2018 г.) областях. Витебскому областному исполнительному комитету будет рекомендовано выработать дополнительные действенные меры для завершения до 1 января 2020 года государственной регистрации предоставленных сельскохозяйственным организациям земель сельскохозяйственного назначения.

На сегодня на территории Витебской области государственную регистрацию земель сельскохозяйственного назначения завершили в полном объеме только в Оршанском районе.

В свою очередь Госкомимуществом в целях снижения стоимости государственной регистрации земельных участков, предоставленных сельскохозяйственным организациям из земель сельскохозяйственного назначения был принят ряд следующих мер: на 30% снижена стоимость работ организаций по землеустройству по установлению границ земельных участков; обеспечено предоставление организациями по землеустройству рассрочки (отсрочки) платежей сельскохозяйственным организациям за выполнение работ по установлению границ земельных участков; установлены понижающие коэффициенты к размеру платы, взимаемой территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним за государственную регистрацию 2-го и каждого последующего земельного участка.