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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ МАГАЗИН BELWEST ОТКРОЕТСЯ 9 АВГУСТА В МИНСКЕ
09:59 09.08.2019
Новый фирменный магазин BELWEST откроется 9 августа в Минске в ТЦ «Момо» (пр-т. Партизанский, 150А).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», 9, 10 и 11 августа каждый получит в подарок бонусную карту и 50 бонусных баллов (срок действия баллов до 30 сентября).
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