ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ МАГАЗИН BELWEST ОТКРОЕТСЯ 9 АВГУСТА В МИНСКЕ

09:59 09.08.2019 Новый фирменный магазин BELWEST откроется 9 августа в Минске в ТЦ «Момо» (пр-т. Партизанский, 150А). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», 9, 10 и 11 августа каждый получит в подарок бонусную карту и 50 бонусных баллов (срок действия баллов до 30 сентября).