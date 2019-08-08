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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ РАЗМЕСТИЛА В РФ ГОСОБЛИГАЦИИ НА 10 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
09:54 09.08.2019
Беларусь 7 августа 2019 года разместила номинированные в российских рублях два выпуска трехлетних государственных облигаций на российском финансовом рынке на сумму 10 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, средства от размещения облигаций поступили в республиканский бюджет 8 августа.
Следует отметить, что купонный доход по двум выпускам выплачивается каждые 6 месяцев, начиная с 5 февраля 2020 года, исходя из процентной ставки 8,65% годовых.
По данным Минфина, 93% облигаций приобретены российскими инвесторами (78% - юрлица, 15% - физлица), оставшиеся 7% - нерезидентами РФ. Спрос на облигации составил порядка 45 млрд. российских рублей.
Проспект эмиссии ценных бумаг Беларуси на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий пять выпусков облигаций серий 03-07, в том числе два выпуска сроком три года на общую сумму 10 млрд российских рублей и три выпуска сроком пять лет на общую сумму 20 млрд российских рублей был зарегистрирован 4 июля 2019 года.
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