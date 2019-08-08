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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА 18%
17:49 08.08.2019

В первом полугодии 2019 года резидентами СЭЗ «Гродноинвест» произведено продукции на 1,4 млрд рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, доля резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в обрабатывающей промышленности Гродненской области достигла 27%. Основными драйверами роста стали производители продуктов питания (145%) машин и оборудования (126%), химической продукции (116%).

В структуре производства лидирующую позицию занимает деревообработка и производство мебели. На ключевой в СЭЗ «Гродноинвест» сектор приходится 33% от общего объема производства, или 461 млн рублей. С начала 2019 года этот показатель не изменился. А вот доля пищевой и сельскохозяйственной продукции увеличилась на 2 п.п. до 23%. Суммарно предприятия отрасли произвели продукции на 321 млн рублей.

Третье место сохранили за собой предприятия машиностроения и металлообработки. На них приходится 15% от общего объема производства в СЭЗ «Гродноинвест». Суммарно резиденты данного сектора за первые шесть месяцев текущего года произвели продукции на 202 млн рублей.

Далее в структуре производства идет легкая (13%) и химическая (11%) промышленности. Их доли в общем объеме производства СЭЗ «Гродноинвест» с начала 2019 года не изменились. Предприятия этих секторов произвели продукции на 182 и 157 млн рублей соответственно. На 12% увеличился объем оказанных услуг резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в логистической сфере. Напомним, в 2018 году в качестве резидентов СЭЗ зарегистрированы сразу 7 логистических компаний.

По итогам первого полугодия чистая прибыль резидентов СЭЗ «Гродноинвест» увеличилась в 2,2 раза и достигла уровня в 188 млн рублей. Отметим, что в 2018 году объем производства превысил 2,5 млрд рублей. Рост производства в СЭЗ «Гродноинвест» обусловлен развитием действующих производств и запуском новых.
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