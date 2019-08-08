В Беларуси идет замедление инфляционных процессов. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

Национальный банк с 14 августа снижает ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых. Также с 14 августа снижаются ставка по кредиту овернайт с 11,5 до 10,75% годовых и ставка по депозиту овернайт с 8,5 до 8,25% годовых. То есть при сохранении симметричности коридора процентных ставок по операциям регулирования ликвидности вокруг ставки рефинансирования его ширина уменьшится с 3 до 2,5 процентного пункта.

П. Каллаур рассказал о факторах, которые учитывались при принятии решения о процентных ставках.

«Постепенно уходят проинфляционные факторы второй половины прошлого и начала текущего года. Это – ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке продовольствия, повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке. Как следствие, идет замедление интенсивности инфляционных процессов. Так, в II квартале 2019 года квартальный темп прироста цен с исключением сезонности оценивается меньше 5%. В предыдущие три квартала он был выше целевого ориентира в 5%. Также по итогам июня как трендовая инфляция, представляющая собой показатель, очищенный от влияния кратковременных шоков, так и средняя интенсивность прироста цен в годовом выражении не превысили 4,5 процента. Это ниже уровня фактической инфляции, а также нашей цели на текущий год», – отметил председатель правления Нацбанка.

Также он рассказал о воздействии фундаментальных факторов.

«Фактические монетарные условия сохранили свой нейтральный характер. Реальный обменный курс, несмотря на незначительное укрепление, оценивается вблизи своего равновесия. Ставки кредитно-депозитного рынка оставались нейтральными. Сохранение стабильных условий доступности кредитов поддерживает рост кредитного портфеля банков, соответствующий платежеспособному спросу экономики. При этом кредитование экономики близко к своему равновесному уровню», – сказал П. Каллаур.

Увеличение денежной массы соответствовало прогнозным параметрам 9-12% на этот год. В июле средняя широкая денежная масса выросла по отношению к июлю прошлого года на 11,7%.

«Со стороны денежного предложения нет инфляционного давления. В то же время его динамика в целом способствовала поддержанию деловой и инвестиционной активности. При этом на протяжении уже нескольких кварталов темпы роста экономики сохраняются вблизи своего равновесного уровня. То есть экономическая активность также остается нейтральной с точки зрения инфляционного воздействия. Еще один важный фактор, который формирует траекторию изменения потребительских цен и который мы учитывали, – инфляционные ожидания. Проведенные опросы показывают их определенное снижение за весенние месяцы. Однако они по-прежнему выше фактической инфляции, что сдерживает ее замедление. При этом снижение фактической инфляции будет способствовать повышению уверенности у экономических агентов и, как следствие, уменьшению их инфляционных ожиданий в среднесрочном периоде», – подчеркнул П. Каллаур.

Председатель правления Нацбанка также рассказал, как развитие ситуации на внешнем контуре может повлиять на инфляцию.

«Мы видим, что внешние проинфляционные риски снизились, особенно на краткосрочном горизонте. В первую очередь это касается России, где сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции. Банк России улучшил прогноз по росту потребительских цен, что позволило ему в июле текущего года в очередной раз снизить ключевую ставку. ФРС США и Европейский центральный банк также заявили о смягчении монетарной политики на фоне ослабления инфляционного давления и замедления мировой экономики. Тенденция уменьшения проинфляционного влияния внешних факторов на внутренние цены сохранится и в среднесрочном периоде», – пояснил П. Каллаур.