Белорусская железная дорога расширяет список поездов, на которые можно приобрести на сайте poezd.rw.by билеты с электронной регистрацией не позднее чем за 15 минут до отправления поезда от любой станции маршрута следования поезда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ранее для всех поездов действовало ограничение — электронную регистрацию можно было выполнить не позднее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции.

Теперь на отдельные поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оборудованные мобильными терминалами контроля документов, можно без посещения билетной кассы приобрести билет с электронной регистрацией на сайте poezd. rw.by не позднее чем за 15 минут до отправления поезда со станции посадки пассажира (список поездов размещен на сайте в разделе «Информация для пассажиров»).

Это поезда:

702/701 Брест-Минск, 703/704 Витебск-Минск, 705/706 Полоцк-Могилев, 707/708 Гомель-Минск, 709/710 Гомель-Минск, 712/711 Брест-Минск, 713/714 Витебск-Минск, 715/716 Гомель-Минск, 717/718 Гомель-Минск, 723/724 Минск-Брест, 725/726 Минск-Брест, 727/728 Минск-Брест, 729 Гомель-Минск, 731/732 Минск-Гродно, 733/734 Могилев-Гомель, 739/740 Минск-Полоцк, 741/742 Минск-Полоцк, 743 Бобруйск-Минск, 748/747 Минск-Бобруйск, 751/752 Минск-Барановичи, 753/754 Минск-Барановичи, 755/756 Минск-Барановичи, 757/758 Минск-Барановичи, 759/760 Минск-Пинск, 762/761 Минск-Орша, 764/763 Минск-Орша, 766/765 Минск-Орша, 768/767 Минск-Орша, 770/769 Могилев-Орша, 771/772 Орша-Лепель, 773 Орша-Коммунары, 774 Кричев-Орша, 776/775 Могилев-Кричев-Коммунары, 778/777 Коммунары-Кричев-Могилев, 616/615 Могилев-Витебск, 635/636 Минск-Пинск, 643/644 Минск-Витебск, 645/646 Минск-Брест, 655/656 Минск-Брест, 682/681 Брест-Минск, 685/686 Минск-Гомель, 687/688 Могилев-Калинковичи, 691/692 Могилев-Минск, 693/694 Могилев-Гомель, 695/696 Могилев-Гомель.

Если пассажир прошел электронную регистрацию на сайте poezd.rw.by, то посадка в поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса осуществляется после предъявления им документа, удостоверяющего личность, военного билета, водительского удостоверения, иного документа, содержащего фотографию, заверенную печатью, а для лиц, не достигших 14 лет, — документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении.

Если электронный билет приобретен менее чем за 1 час до отправления поезда со станции начала маршрута, то при посадке в поезд дополнительно необходимо предъявить бланки электронных билетов заказа на бумажном носителе или экране мобильного устройства, либо 14-значные номера электронных билетов.

На сайте БЖД существует два способа приобретения проездных документов (билетов):

без электронной регистрации (с последующим оформлением проездных документов на бланке в билетной кассе БЖД);

с электронной регистрацией, которая позволяет осуществлять поездку в поезде в соответствии с оплаченным через Интернет заказом без оформления билета в кассе.

За 7 месяцев 2019 года на сайте БЖД было оформлено 1,684 млн электронных билетов. 24% от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ «Экспресс» БЖД, приобретаются через интернет, то есть каждый 4-й билет на поезд с нумерованными местами — электронный.