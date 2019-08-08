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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МИНСВЯЗИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИ ВЫРУЧКУ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЧТИ НА 10%
16:04 08.08.2019

Темп роста выручки от реализации за первое полугодие 2019 года в целом по Министерству связи и информатизации по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 109,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, рентабельность реализованной продукции составила 13,4%, рентабельность продаж - 10%. В целом по республике доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций получены в сумме около 1,8 млрд руб., отрасль сработала с ростом в сопоставимых условиях – 102,3%. Удельный вес валовой добавленной стоимости по секции «Информация и связь» в общем объеме ВВП увеличился до 6,4%. Общий объем составил 3,8 млрд рублей. Темп роста экспорта компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в целом по республике по предварительным данным составил 121%.

По итогам выполнения в 2019 году мероприятий, предусмотренных Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, Программой деятельности правительства республики на 2016-2020 годы, а также мероприятий по реализации Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, достигнуты следующие результаты:

количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет в целом по республике за январь-июнь 2019 г. увеличилось на 30 тыс. и на 1 июля 2019 г. составило 3,232 млн абонентов;

количество абонентов IPTV увеличилось на 116,3 тыс. и составило 2,103 млн абонентов;

количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, увеличилось на 227,6 тыс. и составило 3,19 млн абонентов;

количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 224,6 тыс. и составило 2,422 млн абонентов;

ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет составила 1490 Гбит/с.

По итогам первого полугодия охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 75,7%. Данной технологией активно пользуются более 3 млн жителей республики.

Волоконно-оптические линии связи до квартиры имеются в 98,4% многоквартирной городской жилой застройки. Более 58 тыс. абонентов пользуются услугой «Умный дом».
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