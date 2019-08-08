Белорусские предприятия примут участие в 61-й Дамасской международной выставке, которая пройдет с 28 августа по 6 сентября в столице Сирии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в выставочном унитарном предприятии «Белинтерэкспо», в белорусской экспозиции будут представлены Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, «Могилевлифтмаш», «Белмедпрепараты», «Нативита» и другие предприятия. Экспозиция приурочена к седьмому заседанию совместной Белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое пройдет 29-30 августа.

Организатором экспозиции Made in Belarus выступает выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП при поддержке и участии Белорусской торгово-промышленной палаты, Министерства промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

МТЗ представит тракторы с двигателями мощностью от 35 до 355 лошадиных сил, оснащенные климат-контролем, GPS-навигацией и системой охлаждения, позволяющей работать при температуре до +50°C.

МАЗ продемонстрирует большегрузные автомобили, включая седельные тягачи и самосвалы повышенной проходимости.

«Могилевлифтмаш» представит пассажирские лифты с плавным ходом, антивандальными панелями управления и индикаторами движения кабин. Предприятие также продемонстрирует грузовые лифты с кабинами повышенной прочности и микропроцессорными станциями управления.

Лекарственные средства нового поколения для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний и туберкулеза представит предприятие «Белмедпрепараты».

Международная научно-производственная компания ”Нативита“ продемонстрирует образцы лекарств для лечения раковых заболеваний.

Экспозиция находится в финальной стадии формирования, однако белорусские предприятия могут подать заявку на участие до 9 августа.

Дамасская международная выставка проводится с 1954 г. и является наиболее значимым выставочным мероприятием в Сирии. В прошлом году в выставке участвовали 1700 предприятий из 50 стран. Национальные экспозиции представили Беларусь, Болгария, Индия, Иран, КНР, Россия и Чехия. Выставку посетили более 100 тысяч человек.

Экономика Сирии находится в стадии восстановления. Страна нуждается в широком спектре товаров: стройматериалах, строительной и сельскохозяйственной технике, медикаментах, продуктах питания и других. Беларусь и Сирия поддерживают дружеские отношения: обе страны заинтересованы в плодотворном сотрудничестве и развитии торговых связей.

Всего в 2019 г. выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП планирует к проведению более 40 выставок и экспозиций в 25 странах мира, среди которых Азербайджан, Ангола, Аргентина, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Ирак, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Польша, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Турция, Узбекистан, Чехия, Швеция.