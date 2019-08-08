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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ РЕАЛИЗОВАЛ 6 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ АВТОМОБИЛЬНОГО МАСЛА
15:45 08.08.2019
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Минской региональной таможни установили семь фактов ввоза и последующей незаконной реализации крупной партии моторных масел.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, при проверке таможенники выяснили, что с ноября 2018 г. по март 2019 г. в адрес столичного предпринимателя прибыло порядка 6 тыс. литров автомобильного масла, маркированного товарным знаком французской компании ELF.
Товар реализовывался в нарушение прав интеллектуальной собственности: без разрешения правообладателя на использование торгового знака. Данная информация подтверждена представителем правообладателя – французской компании. Ориентировочная стоимость незаконно реализованного товара составляет 22 тыс. евро.
В настоящий момент Минской региональной таможней проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.21 КоАП (незаконное использование объектов права промышленной собственности). Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 базовых величин.
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