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ЭКОНОМИКА РБ
АССОЦИАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАССЧИТАЛА ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИР
15:24 08.08.2019
Ассоциацией оценочных организаций рассчитана примерная стоимость услуг, сопутствующих утверждению перепланировок и (или) переоборудования квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, характеристики квартиры (планировка, площадь, количество жилых комнат и др.) имеют определяющее значение для оценщика при определении ее рыночной стоимости. В случае если информация в реестре характеристик недвижимого имущества (техническом паспорте на квартиру) расходится с фактическими характеристиками квартиры, то есть, в ней выполнена перепланировка и (или) переоборудование, то оценщику важно понимать установленный законодательством порядок и стоимость процесса утверждения выполненных изменений. По мнению АОО, простого указания в отчете об оценке наличия в квартире неутвержденных перепланировки и (или) переоборудования недостаточно.
Ассоциация оценочных организаций систематизировала информацию открытых Интернет источников и предложила оценщикам воспользоваться данными очередного выпуска Дайджеста, посвященного вопросам утверждения выполненных перепланировок и (или) переоборудования квартир.
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