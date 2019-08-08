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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 13,6%
15:07 08.08.2019
Страховые организации республики собрали за январь-июнь 2019 года 689,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за шесть месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 13,6%.
По добровольным видам страхования за январь-июнь 2019 года страховые взносы составили 432,7 млн. рублей, что на 68,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июнь 2019 года – 257,2 млн. рублей, что на 14,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,7% (за январь-июнь 2018 года – 60,0%).
За январь-июнь 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 333,6 млн. рублей, что на 28,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2019 года составил 48,4% (за январь- июнь 2018 года – 50,3%).
За январь-июнь 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 69,9 млн. рублей (за январь- июнь 2018 года – 58,5 млн. рублей), из них 39,2 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 30,7 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июнь 2018 года – 28,8 млн. рублей и 29,7 млн. рублей соответственно).
Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 июля 2019 года составила 8754 человека (на 1 июля 2018 года – 8936 человек).
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