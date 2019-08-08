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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТАВЯТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ В КОНЦЕ АВГУСТА
14:21 08.08.2019
Комитет «Минскоблимущество» 28 августа на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество» выставит на продажу несколько зданий школ с подсобными помещениями, столовую, клуб-библиотеку, штаб, детский сад, здание учебно-производственного комбината.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, Минская область намерена активнее использовать данный современный способ продажи объектов недвижимости – электронные торги, а также рекомендует потенциальным покупателям государственной недвижимости этот формат аукциона. В
числе основных его преимуществ можно назвать простоту механизма, публичность и открытость информации об аукционах и результатах их проведения, добросовестная конкуренция, равные права всех участников, обеспечение высокого уровня безопасности сделок и защиты информации.
Кроме того, участник электронных торгов получает отличный шанс для экономии денег и времени вне зависимости от места их проведения.
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