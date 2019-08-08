21 августа Центр «Медиация и право» проведет семинар по вопросам организации и проведения процедур государственных закупок, в том числе при строительстве с 1 июля 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в рамках мероприятия планируется рассмотреть новшества в организации процедур закупок, внесенные указом № 223от 7 июня 2019 г., вступившие в силу с 1 июля 2019 г.; порядок выбора процедур закупок товаров (работ, услуг) в строительной отрасли за бюджетные и денежные средства заказчиков в 2019 г.; состав конкурсной комиссии, права, обязанности, функции и подходы к ее формированию и перечень основных локальных нормативных правовых актов, необходимых организаторам и заказчикам закупок, а также практические рекомендации по их формированию.

Кроме того, будут обсуждаться требования, несоблюдение которых создает предпосылки для совершения нарушений и применения мер ответственности; требования, предъявляемые к участникам закупок в строительной отрасли в 2019 г.; взаимоотношения между заказчиком, инженерной организацией, генподрядчиком и субподрядчиком; типичные ошибки, допускаемые заказчиками в правоприменительной практике и рекомендации по их предотвращению.

Помимо этого, планируется рассмотреть обжалование действий заказчика при проведении процедур закупок; требования к регулированию закупок, установленные нормами Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»; особенности проведения процедур государственных закупок с 1 июля 2019 г.; основные положения о коррупционных рисках, основные признаки «заказной закупки».

Участникам семинара также расскажут о судебной практике рассмотрения споров по вопросам признания процедур закупок недействительными, признании сделок недействительными в экономических судах; практике проведения проверок контролирующими и правоохранительными органами на конкретных примерах и об особенностях проведения переговоров (понятие и виды переговоров, позиционный торг).