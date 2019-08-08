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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ СТАРТАПЫ МОГУТ ДО 15 СЕНТЯБРЯ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ЭКСПО-2020
13:20 08.08.2019

Организационный комитет ЭКСПО-2020 объявил о проведении 5-го раунда приема заявок на участие в Программе предоставления грантов. Программа предоставления грантов (Innovation Impact Grant Programme) реализуется под патронажем Организационного комитета ЭКСПО-2020 (Дубай, ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, программа направлена на поддержку инновационных решений, которые отражают основную тему выставки «Объединяя идеи, создаем будущее».

Программа предусматривает выделение до 100 тыс. долларов США индивидуальным предпринимателям, стартапам, организациям различной направленности и формы собственности, которые предлагают идеи инновационных проектов для незащищенных слоев населения. Сумма выделяемого гранта может варьироваться и зависит от уровня проработки и масштабов применения инноваций, степени значимости проекта в рамках подтем ЭКСПО-2020 (Возможности, Мобильность и Устойчивое развитие), возможности для внедрения и развития.

Заявки на участие в Программе предоставления грантов принимаются до 15 сентября 2019 г. через онлайн-портал ЭКСПО-2020.
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