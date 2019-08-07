В последующие месяцы инфляция будет замедляться и к концу 2019 года сложится вблизи 5%. Такой прогноз озвучил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

По его словам, во втором полугодии рост цен будет замедляться.

«Вместе с тем мы не исключаем, что годовая инфляция в июле текущего года будет выше уровня июня. Но это обусловлено эффектом низкой базы прошлого года. Напомню, в июле 2018 года было зафиксировано рекордное для этого периода года снижение цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, произошло изменение сроков повышения тарифов на услуги ЖКХ: в текущем году – в июле, в 2018 году – в сентябре. Именно за счет этих позиций мы можем увидеть более высокие цифры по инфляции в июле 2019 года. В то же время базовая инфляция, по нашим оценкам, продолжит снижаться», – отметил П. Каллаур.

В последующие месяцы инфляция будет замедляться и к концу 2019 года сложится вблизи 5 процентов.

«Мы считаем, что нейтральное влияние на динамику инфляционных процессов со стороны внутренней экономики сохранится. Этому во многом будут способствовать уменьшение интенсивности потребительского кредитования и рост заработных плат, основанный на повышении производительности труда. В совокупности это ограничит риски роста цен выше целевого ориентира. Мы ожидаем, что поступление нового урожая позволит нивелировать рост продовольственных цен второй половины прошлого года, а также снизит вероятность возникновения конъюнктурных шоков в ближайшем будущем», – сказал председатель правления Нацбанка.

Он подчеркнул, что инфляция складывается в соответствии с ожиданиями Нацбанка и остается на траектории достижения целевого ориентира на 2019 год. Уменьшилось воздействие факторов, которые могли усилить интенсивность инфляционных процессов. Снизились неопределенности и риски нарушения ценовой стабильности в будущем.

«Все эти факторы в совокупности предопределили наше решение о снижении ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов. Это позволит сохранить нейтральный характер монетарной политики в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов в стране. В последующем при принятии решений по ключевым ставкам Правление Национального банка по-прежнему будет учитывать весь комплекс внутренних и внешних условий, а также формируемое ими изменение баланса между дефляционными и инфляционными факторами», – пояснил П. Каллаур.