На все формы получения высшего образования первой ступени в Белорусский государственный университет в 2019 году зачислены 5167 абитуриентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, среди зачисленных на дневную бюджетную форму обучения по результатам ЦТ 84% абитуриентов набрали 300 баллов и выше. Этот показатель стал лучшим за последние четыре года (2016 – 63%, 2017 – 70,3%, 2018 – 72,7%).

Всего на дневную бюджетную форму зачислены 2130 абитуриентов. Всего конкурс по университету на бюджет составил 1,78 человека на место.

С 2016 года средний балл зачисленных по результатам ЦТ вырос с 300 до 329 баллов в текущем году. При этом, у 72% специальностей на дневной форме обучения, по которым зачисление осуществлялось по результатам ЦТ, отмечен проходной балл более 300.

Качественный показатель нынешней приемной кампании заключается также в 100% среднем балле 200 и выше в отношении абитуриентов, зачисленных на заочную форму обучения по общему конкурсу по результатам сдачи ЦТ.

С 2016 года увеличилось число принятых без экзаменов на педагогические направления – с 63 до 75.

В этом году принято 1135 человек выпускников лицеев и гимназий (2018 г. – 1131).

Зачислено в БГУ 85 абитуриентов, получивших на ЦТ 100-балльный результат, что составило 26% от всех стобалльников республики. Из них 2 сертификата высшей пробы имеют два абитуриента. Всего по стране 12 идентичных результатов. Наибольшее количество представленных в БГУ сертификатов с высшим баллом по математике – 27, на втором месте белорусский язык – 13 и 12 – по английскому.

Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием – 609, это 28,6% от общего числа принятых. Среди первокурсников БГУ 75 победителей международных и республиканских олимпиад.

В этом году БГУ впервые осуществил набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ и Даляньского политехнического университета (ДПУ). На специальность «физика (направление – производственная деятельность)» проходной балл составил 322, а на «механику и математическое моделирование» – 305.

Среди творческих специальностей самый высокий конкурс (поданных заявлений) на «дизайне» (направление – коммуникативный дизайн) – 17 человек на место.

Самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей: «прикладная информатика» – 364 (в 2018 г. – 371); «информатика» – 353 (в 2018 г. – 364); «химия лекарственных соединений» – 349 (в 2018 г. – 356);

Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей: «международное право» – 385 (в 2018 г. – 382); «международные отношения» – 379 (в 2018 г. – 383); «лингвострановедение» – 378 (в 2018 г. – 383).

На заочную бюджетную форму средний конкурс составил 2,85 человека на место. В числе первокурсников БГУ 22,2% окончили учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием.

На специальностях с сокращенным сроком обучения (для выпускников УССО) конкурс и проходные баллы выглядят следующим образом:

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания: медицинская экология (сокращенный срок обучения) – 12,2 человека на место (проходной балл 248); финансы и кредит (сокращенный срок обучения) – 5,1 человека на место (проходной балл 245); правоведение (сокращенный срок обучения) – 5,1 человека на место (проходной балл 185); менеджмент (сокращенный срок обучения) – 4,74 человек (проходной балл 240); «правоведение» – конкурс 5,3 человек на место при проходном балле – 210.

На дневную платную форму зачислены 1937 абитуриентов. Средний конкурс по университету составил 1,4 человека на место.

Среди зачисленных 180 закончили среднюю школу либо учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием, что составляет 9,3% от общего числа зачисленных. Выпускники лицеев и гимназий составляют 46,6% (в 2018 г. – 46,6%).

Абитуриенты, зачисленные по общему конкурсу по результатам ЦТ, имеющие более 300 баллов составляют 44,7 (в 2018 г. – 36,7%), набрали 200 баллов и более – 99,3% (в 2018 г. – 94,3%).

Рейтинг самых высоких проходных баллов среди естественнонаучных специальностей: «химия лекарственных соединений» – 323 (в 2018 г. – 297); «информатика» – 307 (в 2018 г. – 301); «компьютерная математика и системный анализ» – 283 (в 2018 г. – 284); «прикладная информатика» – 281 (в 2018 г. – 305).

Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей: «международные отношения» – 325 (в 2018 г. – 331); «правоведение» – 310 (в 2018 г. – 303); «международное право» – 307 (в 2018 г. – 338);

На заочную платную форму зачислены 701 абитуриентов. Средний конкурс составил 1,8 человек на место. Среди них: 479 на полный срок обучения; 228 на сокращенный срок обучения.

На заочную платную форму для получения второго высшего образования (сокращенный срок обучения) зачислено 157 абитуриентов.

По ходатайству спортивных федераций и союзов в соответствии с п.33 Правил приема зачислено на платную форму 47 абитуриентов.