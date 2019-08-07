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ЭКОНОМИКА РБ
ТОРГОВЫЙ ДОМ ОРШАНСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТА В ОДЕССЕ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ «КОМПАНИЯ ГОДА-2018» В УКРАИНЕ
12:05 08.08.2019
По итогам проведения исследований Всеукраинским отраслевым аналитическим центром ООО «ТД «Оршанский льнокомбинат» (Одесса) получило звание «Компании года-2018». Награда присваивается на основе Реестра надежности и инвестиционной привлекательности предприятий Украины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», звание «Компания года-2018» — это официальное подтверждение первенства предприятия в своей отрасли: предприятие является надежным партнером, престижным работодателем и предлагает качественные услуги.
Всеукраинский отраслевой аналитический центр ведет деятельность совместно с главными организационными партнерами в направлениях развития малого и среднего бизнеса, привлечение иностранных инвестиций, создание открытого информационного портала, определения лучших компаний и повышение имиджа предприятий Украины.
Организация занимается широким спектром вопросов по исследованию экономической деятельности предприятий и организаций Украины. Главная деятельность связана с определением надежных, перспективных и лучших предприятий, а также с развитием в Украине программы партнерства на основе экономического анализа. Одной из ключевых задач является определение приоритетных отраслей и предприятий для инвестирования.
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