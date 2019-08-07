В настоящее время цены на плодоовощную продукцию формируются с учетом конъюнктуры рынка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ведомство оперативно проанализировало рынок и организовало встречу с заинтересованными, в ходе которой отмечено, что рост цен на помидоры со стороны отечественных производителей в середине июля был вызван неблагоприятными погодными условиями (малое количество освещенности), что привело к росту затрат (за счет необходимости использовать досветку), сокращениям объемов производства продукции. Вместе с тем, в связи с наступлением сезона созревания помидор открытого грунта в конце июля – начале августа, ситуация изменилась.

Закупка плодоовощной продукции у населения осуществляется заготовительными организациями различных форм собственности. При этом организациями Белкоопсоюза, зачастую, закупается большая часть продукции. Цены на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, устанавливаются организациями потребительской кооперации самостоятельно, исходя из качественных характеристик и конъюнктуры рынка. Решающим фактором в данной ситуации является урожайность. Так закупочная цена на томаты 6 августа 2019 г. сложилась на уровне 30 копеек за килограмм, ровно год назад, 6 августа 2018 года, она была примерно на том же уровне и составляла 25 копеек.

«Вместе с тем считаем необходимым обратить внимание на то, что продукция, выращенная в личных подсобных хозяйствах, может быть реализована напрямую потребителю на рынках по договорной цене», – отметили в МАРТ.

По данным Торгового реестра Беларуси по состоянию на 7 августа 2019 года в республике функционирует 387 рынков более чем на 80 тыс. торговых мест.

Актуальная информация о свободных местах для реализации отечественной плодоовощной продукции на рынках Минска доступна на сайте Минского городского исполнительного комитета.

По информации Мингорисполкома по состоянию на 7 августа 2019 года в Минске на 16 рынках выделено 2180 мест для реализации плодоовощной продукции, 600 из них свободны. В случае необходимости администрации рынков могут обеспечить дополнительно 1500 торговых мест. Для пенсионеров места на 13 рынках бесплатны.

По оценкам МАРТ, ежегодно организациями торговли республики реализуется порядка 45 тыс. тонн свежих томатов, в том числе отечественного производства – 16-18 тыс. тонн.

По данным БелСтата в январе-июне 2019 г. продано 21 тыс. тонн, или 81,5% к аналогичному периоду 2018 г.

Томатов отечественного производства реализовано 6,7 тыс. тонн, или 119,2% к январю-июню 2018 г.

Доля томатов отечественного производства в объеме продажи организациями торговли составила 31,8% и увеличилась к январю-июню 2018 г. на 10 процентных пункта.

В торговых объектах белорусские томаты должны быть представлены в соответствии с ассортиментными перечнями. Поставка субъектам торговли осуществляется от парниково-тепличных комбинатов страны (защищенный грунт), а также от сельхозпроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств по прямым договорам. Ассортимент свежих томатов в организациях торговли представлен от 1 до 6 наименований.

Розничные цены, в зависимости от производителей и потребительских качеств томатов находятся в диапазоне от 99 копеек до 13,19 руб. (томаты черри) за 1 килограмм.

В целях контроля за наличием в торговой сети республики социально-значимых товаров, в том числе свежих томатов, на постоянной основе специалистами территориальных органов МАРТ по областям и Минску проводятся мониторинги торговых объектов.

Результаты мониторинга, проведенного МАРТ в 45 торговых объектах республики, свидетельствуют о том, что требование о наличии в продаже отечественных свежих томатов на момент проверки соблюдалось в 96% торговых объектов.