ЭКОНОМИКА РБ

ЖК МЕГАПОЛИС ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОВЕРШЕННЫХ В МИНСКЕ СДЕЛОК С КВАРТИРАМИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

11:07 08.08.2019 Согласно данным проведенного специалистами Национального кадастрового агентства Госкомимущества аналитического исследования «Анализ рынка недвижимости. Республика Беларусь. 1 полугодие 2019» наибольшее количество сделок в этот период зарегистрировано по пр-т. Дзержинского, 125 и 127 (ЖК Мегаполис). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, далее в этом рейтинге следуют: ул. Кирилла Туровского, 4 и 24 (ЖК Маяк Минск); ул. Макаенка 12А, 12Б (ЖК Vogue); ул. Ратомская 7, пр Победителей 135Б (ЖК Браславский, ЖК Д3); ул. Братская д. 4, 6, 8, 10 (ЖК Минск-Мир).