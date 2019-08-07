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ЭКОНОМИКА РБ
ЖК МЕГАПОЛИС ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОВЕРШЕННЫХ В МИНСКЕ СДЕЛОК С КВАРТИРАМИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
11:07 08.08.2019
Согласно данным проведенного специалистами Национального кадастрового агентства Госкомимущества аналитического исследования «Анализ рынка недвижимости. Республика Беларусь. 1 полугодие 2019» наибольшее количество сделок в этот период зарегистрировано по пр-т. Дзержинского, 125 и 127 (ЖК Мегаполис).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, далее в этом рейтинге следуют: ул. Кирилла Туровского, 4 и 24 (ЖК Маяк Минск); ул. Макаенка 12А, 12Б (ЖК Vogue); ул. Ратомская 7, пр Победителей 135Б (ЖК Браславский, ЖК Д3); ул. Братская д. 4, 6, 8, 10 (ЖК Минск-Мир).
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