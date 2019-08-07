Сегодня в путевом хозяйстве Беларуси реализуется Программа оснащения железных дорог современными энергоэффективными путевыми машинами и средствами контроля состояния пути. В СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» - предприятии - резиденте свободной экономической зоны «Могилев» - с привлечением передовых зарубежных фирм освоено производство путевой вагонной техники нового поколения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, это, прежде всего, универсальные и специализированные четырехосные полувагоны с усиленными рамой и наклонными торцевыми бортами для увеличения объема перевозимых грузов, с системами тормозов с равномерным распределением тормозных сил по тележкам и втулками из композиционных материалов, не требующими смазки при эксплуатации.

Для организации качественной сборки выпускаемой вагонной продукции (вагоны-хопперы, универсальные вагоны и полувагоны, платформы, двухосные тележки и др.) обществом ежегодно планируются и внедряются в производство современные технологические решения, направленные на экономию энергоресурсов.

Планами мероприятий по энергосбережению на 2019 и 2020 годы, например, предусмотрена ежегодная замена существующих электронагревательных печей (по одной ежегодно) установками индукционного нагрева заклепок с транзисторным генератором. При этом время нагрева заклепок на существующем оборудовании – 4032 часов в год снижается до 466 часов на современном генераторе. Годовое снижение расхода электрической энергии составляет не менее 155920 кВт×ч, или 49,6 т у.т. по каждой печи.