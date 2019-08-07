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ЭКОНОМИКА РБ


В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ОБСУДИЛИ ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
10:15 08.08.2019

В «Великом камне» 7 августа состоялся семинар «Цифровое строительство Китайско-белорусского индустриального парка».

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка, в первой части мероприятия приняли участие и поделились практическим опытом такие компании, как ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», ООО «Лэс-Интернэшнл (МСК) информационные технологии», ООО «Сыкай Технолоджи (МСК)», ООО«Цифроград Цзяньи», «Synesis», ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование», ООО «СЕТС китайская электротехника». Среди обсуждавшихся направлений – строительство умных городов, услуги геолокации, создание больших баз данных, активация искусственного интеллекта и другие.

После полудня участники семинара продолжили общение между собой в формате дискуссии, обсудив вопросы цифрового строительства «Великого камня». В финале встречи было озвучено решение о создании рабочей группы и консультативного совета по цифровизации индустриального парка, а также подготовки плана цифровизации в пятимесячный срок.

Кроме того, в планах – проведение цифрового форума и выставки достижений цифровизации.

Данный семинар проводится в «Великом камне», готовящемся к масштабной цифровизации, впервые. Что характерно, на сегодняшний момент ряд предприятий-резидентов уже реализует свои проекты в сфере электроники, высоких технологий и НИОКР.
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