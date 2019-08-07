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ЭКОНОМИКА РБ


МАРШРУТЫ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ №11 И №90 ИЗМЕНЯЮТСЯ С 8 АВГУСТА
09:58 08.08.2019

В связи с открытием движения по столичным улицам Семеняко и Маршала Лосика до ул. Голубева с 8 августа изменяются автобусные маршруты №11 и №90.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», №90 «АС Юго-Западная – Семеняко» будет следовать через станцию метро «Петровщина» в прямом направлении по ул. Железнодорожной, просп. Дзержинского, ул. Голубева, Семеняко, Маршала Лосика; в обратном направлении по ул. Маршала Лосика, Академика Карского, Семеняко, Голубева, просп. Дзержинского ул. Железнодорожной. Одновременно на маршруте будут сокращены интервалы движения по будним и выходным дням.

Посадка у станции метро «Петровщина» будет производиться на остановочном пункте по просп. Дзержинского перед перекрестком с ул. Голубева.

№11 «ДС Веснянка – Маршала Лосика» от ул. Маршала Лосика в сторону остановочного пункта «Янковского» будет следовать по ул. Семеняко, Академика Карского, Янковского, Горецкого и далее по маршруту; со стороны ул. Янковского в направлении ул. Маршала Лосика маршрут не изменяется.

Также, в связи с переносом посадочных площадок, остановочный пункт «Семеняко, 24» переименовывается в «Семеняко, 28».
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