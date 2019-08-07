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ЭКОНОМИКА РБ


ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОДВЕДУТ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ГОСКОМИМУЩЕСТВА 8 АВГУСТА
09:19 08.08.2019

Итоги работы за первое полугодие по вовлечению в хозяйственный оборот и сносу неиспользуемого и неэффективно используемого госимущества и имущества хозяйственных обществ с долей государства подведут на заседании коллегии Госкомимущества 8 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на повестке дня на коллегии начится также вопрос о выполнении обязательств ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» по договору купли-продажи акций ОАО «Кохановский эксковаторный завод», будут подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности организаций, входящих в систему Государственного комитета по имуществу, ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» и итоги контроля за соблюдением законодательства по вопросам использования и распоряжения государственным имуществом по материалам проверок за первое полугодие 2019 года.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопросы о безвозмездной передаче государственного имущества в частную собственность и о ходе государственной регистрации предоставленных сельскохозяйственным организациям земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

К участию в коллегии приглашены представители министерств архитектуры и строительства, образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды, промышленности, транспорта и коммуникаций, концернов «Белгоспищепром» и «Беллегпром», представители областных и Минского городского исполнительных комитетов.
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