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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ ЗДАНИЕ В ЦЕНТРЕ ВИТЕБСКА ЗА 458 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:39 07.08.2019
Комитет «Витебскоблимущество» 6 августа провел аукцион по продаже изолированного административно-территориального помещения, расположенного по адресу Витебск, ул. Пушкина, 1-2.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, общая площадь объекта 721 кв. м. Объект выставлялся на аукцион повторно со снижением оценочной стоимости на 20%.
В ходе торгов, в которых участвовало три претендента на покупку недвижимости, на шестом шаге аукциона изолированное помещение было продано за 458000 руб. обществу с ограниченной ответственностью из Витебска.
Новому собственнику переходят права и обязанности по ранее заключенному договору аренды сроком до 2 июня 2020 года.
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