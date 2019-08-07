Комитет «Витебскоблимущество» 6 августа провел аукцион по продаже изолированного административно-территориального помещения, расположенного по адресу Витебск, ул. Пушкина, 1-2.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, общая площадь объекта 721 кв. м. Объект выставлялся на аукцион повторно со снижением оценочной стоимости на 20%.

В ходе торгов, в которых участвовало три претендента на покупку недвижимости, на шестом шаге аукциона изолированное помещение было продано за 458000 руб. обществу с ограниченной ответственностью из Витебска.

Новому собственнику переходят права и обязанности по ранее заключенному договору аренды сроком до 2 июня 2020 года.