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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ МОТОЦИКЛ С «ПЕРЕБИТЫМ» VIN-НОМЕРОМ
17:04 07.08.2019
Мотоцикл HONDA с видоизмененным VIN-номером изъяли сотрудники Брестской таможни до решения суда. Мотоцикл в нашу страну незаконно ввозился из Польши.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, данное транспортное средство вместе с иными бывшими в употреблении мотоциклами, двигателями и косилками находилось в грузовом автомобиле MERCEDES-BENZ, которым управлял белорусский индивидуальный предприниматель.
В ведомственном пункте таможенного оформления водитель представил необходимые товаросопроводительные документы на товар, вместе с тем таможенники установили несоответствие идентификационного VIN-номера на одном из мотоциклов со сведениями, указанными в техническом паспорте и предоставленными к оформлению документами.
Транспортное средство было направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили, что первоначальный идентификационный VIN-номер мотоцикла видоизменен.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП.
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