ОАО «БЕЛАЗ» поставило пять 130-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 для эксплуатации в разрезе Кирбинский (Хакасия, Россия) АО «Русский Уголь», входящего в состав промышленно-финансовой группы САФМАР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первые для ООО «Разрез Кирбинский» белорусские самосвалы. БЕЛАЗ-75131 были приобретены угледобытчиками с целью наращивания производственной мощности разреза, обрабатывающего запасы Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии. Техника будет использоваться при вскрышных и добычных работах.

ООО «Разрез Кирбинский» только в июле 2019 года вошел в состав АО «Русский Уголь», предприятия которого давно и успешно применяют в работе карьерные самосвалы белорусского производителя. В настоящее время инвестируются средства для повышения производственных мощностей разреза, которые в перспективе планируется увеличить до 4 млн тонн угля в год. В этом году в планах горняков Кирбинского добыча 1,3 млн тонн каменного угля.

Применение карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 востребованной горнодобывающими предприятиями мира грузоподъемности 130 тонн позволит горнякам снизить эксплуатационные затраты, повысить производительность транспортных перевозок.