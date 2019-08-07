ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» 3 августа посетил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе посещения ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» губернатор Могилевской области особое внимание уделил развитию производственной программы предприятия за счет освоения новых современных видов техники для агропромышленного комплекса, а также выполнению программы поставок сельхозмашин производства предприятия аграриям области.

В настоящее время предприятием совместно с комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома реализуются программы по поставкам хозяйствам области машин для внесения твердых органических удобрений МТТ-9, пресс-подборщиков для уборки льнотресты ПРЛ-150АМ, а также нового вида техники, освоенного на ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» - пресс-подборщик-обмотчик рулонов ПРП-160-1К. Также Л. Заяц в ходе обсуждения вопроса активизации сотрудничества «Бобруйскагромаша» с предприятиями АПК Могилевской области выразил заинтересованность в проработке вопроса по поставке техники для внесения минеральных удобрений и кормораздатчиков повышенного объема для использования на новых молочно-товарных фермах.