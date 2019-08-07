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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОВЕДЕТ 15 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
15:51 07.08.2019
Прямая линия по вопросам осуществления анализа эффективности работы организаций, входящих в компетенцию Могилевского облисполкома, состоится 15 августа.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0222) 74 14 17 на вопросы жителей региона ответит первый заместитель начальника главного контрольно-аналитического управления облисполкома Алла Гордеева.
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