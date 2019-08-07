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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА «МИНСКТРАНСА» ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК
15:35 07.08.2019
Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску при получении взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при проведении закупок задержаны должностные лица столичного унитарного предприятия «Минсктранс». Задержание производилось в момент передачи денег.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе проверочных мероприятий установлено, что должностные лица УП «Минсктранс» систематически получали деньги от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей в адрес автобусных и троллейбусных парков столицы.
При проведении осмотра в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены деньги на общую сумму 30 тыс. долларов США и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму 500 тыс. долларов США.
В настоящее время в отношении указанных должностных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса.
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