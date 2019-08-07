ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛОРУСЫ ПРОДАЛИ НА ПОЧТИ НА 390 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ, ЧЕМ КУПИЛИ

14:34 07.08.2019 За семь месяцев 2019 года белорусы продали на 389,3 млн долларов больше валюты, чем купили. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, с начала года население продало наличную и безналичную валюту на 5,441 млрд долларов в эквиваленте, купило – 5,052 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 389,3 млн долларов. Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-июле продали иностранную валюту на 12,322 млрд долларов в эквиваленте, купили – 11,908 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси за семь месяцев продали валюту на 485,3 млн долларов в эквиваленте, купили – 116,8 млн долларов.