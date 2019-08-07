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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛОРУСЫ ПРОДАЛИ НА ПОЧТИ НА 390 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ, ЧЕМ КУПИЛИ
14:34 07.08.2019
За семь месяцев 2019 года белорусы продали на 389,3 млн долларов больше валюты, чем купили.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, с начала года население продало наличную и безналичную валюту на 5,441 млрд долларов в эквиваленте, купило – 5,052 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 389,3 млн долларов.
Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-июле продали иностранную валюту на 12,322 млрд долларов в эквиваленте, купили – 11,908 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси за семь месяцев продали валюту на 485,3 млн долларов в эквиваленте, купили – 116,8 млн долларов.
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