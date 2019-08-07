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ЭКОНОМИКА РБ


ГАИ БЕЛАРУСИ С 7 АВГУСТА НАЧИНАЕТ УСИЛЕННУЮ ПРОВЕРКУ АВТОМОБИЛЕЙ НА НАЛИЧИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
14:21 07.08.2019

По инициативе МВД Беларуси с 7 по 17 августа пройдет профилактическое мероприятие «ГОСТЕХОСМОТР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, в различных населенных пунктах сотрудники ГАИ проверят автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении. Главная цель мероприятия – привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии.

«В этом году сотрудники ГАИ выявили более 195 тыс. фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тыс. водителей», – сказал вриод начальника УГАИ МВД Александр Цегельник.

По его словам, за прошлый год в республике на 13% выросло число ДТП из-за технических неполадок автомобилей. Число погибших в таких авариях людей повысилось почти на 67%, раненых – на 74%. В этом году произошло 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения.

Так, например, в столице житель Минского района на автомобиле «ЗиЛ» наехал на школьницу и женщину, переходивших проезжую часть на зеленый свет. Девочка погибла на месте аварии, которая произошла по причине неисправной тормозной системы.

В Могилевской области мужчина, не имея права управления, сел за руль неисправного «Рено Меган». У машины был заглушен металлический трубопровод к тормозному механизму заднего правого колеса. Вблизи д. Филатово водитель не справился с управлением и наехал на местную жительницу, 1939 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Согласно КоАП, за управление транспортным средством без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного совершения в течение года такого же нарушения налагается штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.
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