РУП «Белкартография» выпустило политическую карту мира на белорусском языке и с необычным дизайном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, территории государств непривычно для подобного рода продукции окрашены фонами близких оттенков и выполнены в одной цветовой гамме. На карте представлено современное политическое устройство мира.

Обозначены границы государств и территорий, их столицы и центры. Дано деление населенных пунктов по численности населения.

Карта издается в масштабе 1:35 000 000 на белорусском языке. Ее формат карты – 100,6 × 68 см.

Карта сможет стать украшением интерьера как административных, так и жилых помещений, учебных аудиторий, а также неизменно будет надежным помощником в изучении политического устройства мира.

Новоизданная политическая карта мира продолжает традицию издания «Белкартографией» картографических произведений на белорусском языке, расширяет ассортимент выпускаемой предприятием продукции, среди которой уже изданы: «Мінск. План горада», «Рэспубліка Беларусь»; «Палітыка-адміністрацыйная карта»; «Вялікі Гістарычны Атлас Беларусі» и другие издания.