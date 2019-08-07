|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛКАРТОГРАФИЯ» ВЫПУСТИЛА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРТУ МИРА НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ И С НЕОБЫЧНЫМ ДИЗАЙНОМ
12:57 07.08.2019
РУП «Белкартография» выпустило политическую карту мира на белорусском языке и с необычным дизайном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, территории государств непривычно для подобного рода продукции окрашены фонами близких оттенков и выполнены в одной цветовой гамме. На карте представлено современное политическое устройство мира.
Обозначены границы государств и территорий, их столицы и центры. Дано деление населенных пунктов по численности населения.
Карта издается в масштабе 1:35 000 000 на белорусском языке. Ее формат карты – 100,6 × 68 см.
Карта сможет стать украшением интерьера как административных, так и жилых помещений, учебных аудиторий, а также неизменно будет надежным помощником в изучении политического устройства мира.
Новоизданная политическая карта мира продолжает традицию издания «Белкартографией» картографических произведений на белорусском языке, расширяет ассортимент выпускаемой предприятием продукции, среди которой уже изданы: «Мінск. План горада», «Рэспубліка Беларусь»; «Палітыка-адміністрацыйная карта»; «Вялікі Гістарычны Атлас Беларусі» и другие издания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2019
Курсы в банках
на 07.08.2019
Конвертация в банках
на 07.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте