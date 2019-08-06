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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛЛЕГПРОМА» ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СОХРАНИЛИ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА
12:11 07.08.2019

Производство и поставку одежды делового стиля к новому учебному году осуществляют 8 организаций швейной отрасли концерна «Беллегпром», 4 организации трикотажной отрасли концерна и 6 предприятий кожевенно-обувной отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, организации «Беллегпрома» формировали свои производственные программы по выпуску одежды делового стиля для учащихся, исходя из анализа результатов встреч с организациями торговли, учебными заведениями, а также презентаций своих коллекций на различных мероприятиях.

Обновление ассортиментных коллекций организаций концерна к школьному сезону составило порядка 70%. Преимущественно на продукцию сохранили отпускные цены на уровне 2018 года. Рост цен (не более 7%) произошел по отдельным моделям обуви за счет изменения дизайна и применения новых видов материалов.

Предприятия концерна при производстве коллекций к школьному сезону выполняют требования ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

Предприятия концерна «Беллегпром» активно принимают участие в школьных ярмарках, которых по стране насчитывается около 500. Самые масштабные ярмарки в Минске будут работать: 17-18 августа на площадке возле Дворца спорта, 23-24 августа – в «ДК железнодорожников».
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