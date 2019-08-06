В 2019 году стоимость комплекта одежды делового стиля и обуви для школьников младших классов составит 157-480 рублей, а старших классов – 178-588 рублей. Об этом сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.

По ее словам, в преддверии нового учебного года с целью проведения на высоком уровне кампании «Школа 2019/2020» МАРТ совместно с концерном «Беллегпром» разработан план мероприятий по обеспечению производства, поставки и реализации необходимых для школьников товаров. Планом предусмотрено проведение мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной торговли товарами школьного ассортимента.

В различных регионах республики расширенная продажа товаров для школьников проводится с 15 июля по 1 октября 2019 года.

«В целом организована работа более 500 школьных базаров (ярмарок), проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня, расширенные продажи, оформлены «Уголки школьника» и «Уголки первоклассника». Продажа осуществляется также в нестационарных торговых объектах, реализующих товары школьного ассортимента на площадках, примыкающих к торговым объектам, на рынках, а также в центральных районах городов. В Минске общегородская ярмарка «Пора в школу!» пройдет 17-18 августа 2019 г. у Дворца спорта», – отметила Н. Мельникова.

Предусмотрено также оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента и подгонка одежды по фигуре. Услуги по подгонке одежды столичными универмагами будут оказаны бесплатно с 1 по 31 августа в УП «Универмаг Беларусь», с 1 августа по 5 сентября в ОАО «ЦУМ Минск».

В организациях торговли представлен широкий ассортимент школьной одежды, обуви, кожгалантерейных товаров и школьно-письменных принадлежностей. Покупатели имеют возможность выбора по моделям, расцветкам, видам, применяемым материалам.

Так, в торговых объектах республики в зависимости от их места нахождения, площади и специализации в продаже представлено порядка 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, до 200 моделей обуви, а также до 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок, которые оснащены световозвращающими элементами для обеспечения безопасности детей на дорогах.

К новому учебному году также предлагается разнообразный ассортимент школьно-письменных и канцелярских принадлежностей: тетради ученические, общие и полуобщие, альбомы и тетради для рисования, альбомы для черчения, краски акварельные, обложки для дневников и тетрадей, ручки шариковые, пишущие узлы, карандаши черно-графитные и цветные, фломастеры и многое другое.

В Минске продажа школьно-письменных и канцелярских товаров организована в 400 объектах торговли непродовольственной и продовольственной сети.

«Товары для школьников предлагаются в широком диапазоне цен в зависимости от состава сырья, модели и других характеристик. В 2019 году стоимость комплекта одежды делового стиля и обуви для школьников младших классов составит 157-480 рублей, а старших классов – 178-588 рублей. Стоимость набора школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров может составлять от 23 до 168 рублей», – сказала Н. Мельникова.