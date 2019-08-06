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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ИЮЛЬ ВЫРОСЛИ НА 4%
09:56 07.08.2019

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2019 года, по предварительным данным, составили 8627,9 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, за июль 2019 года золотовалютные резервы выросли на 337,1 млн долларов США (на 4,1%) после роста в июне 2019 года на 200,8 млн долларов США (на 2,5%).

В июле 2019 года правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 500 млн долларов США.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.
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