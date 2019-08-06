Абитуриенты начинают влиять на рынок аренды жилья столицы. Средний уровень цен в июле уже отреагировал на сезонный ажиотаж, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Традиционный рост спроса на аренду квартир в Минске в преддверии нового учебного года наблюдается третий месяц подряд. По сравнению с июнем количество запросов по поиску съемного жилья увеличилось на внушительные 26,9%, эта и тенденция имеет все шансы на продолжение в августе.

По данным Министерства образования, в этом году выпуск из 11-х классов оказался на 5% меньше, чем годом ранее, что должно сказаться и на числе первокурсников. По итогам июля спрос на аренду квартир отставал от прошлогоднего уровня.

Привычного для этого времени года дефицита предложения пока не наблюдается: активно «вымываются» лишь самые бюджетные объекты. Количество свободных квартир за месяц даже немного увеличилось (+2%). В августе и сентябре велика вероятность увидеть «просадку» в объеме предложения.

Динамика цен на аренду квартир в Минске оказалось положительной — в июле подорожали все типы квартир.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $268 (рост к июню на 1,1%); 2-комнатные квартиры — $352 (рост на 2%); 3-комнатные квартиры — $433 (рост на 3,8%).

Последний раз цены были такими высокими в середине 2015 года.

Рост цен на аренду квартир составил за последний год 9-11%, в то время как сами квартиры подорожали лишь на 4%. За счет различий в темпах роста цен средняя доходность от сдачи квартир достигла отметки в 6,1%, что является максимумом за последние 4,5 года.