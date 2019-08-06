|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ САНАЦИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗОПРОВОДА
18:14 06.08.2019
В Беларуси впервые применили технологию санации при реконструкции газопровода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в Минске на участке пешеходной и автомобильной дорог по улице Смоленской проводится реконструкция инженерных сетей. Газопровод диаметром 325 мм среднего давления закладывался около полувека назад и требует обновления. Реконструкция участка газопровода длиной 700 м проводится методом санации: путем протаскивания гибкого полимерного кевларового рукава в газопровод.
После этого на участке будут проведены испытания, и газопровод будет вновь введен в эксплуатацию. Данная реконструкция позволит продлить срок его использования до 50 лет. Преимущество используемого метода заключается в том, что дорожное движение на участке проводимых работ ограничивается на небольшой срок, а не перекрывается полностью как в случае с полной заменой участка газопровода.
«Использование гибкого полимерного кевларового рукава при реконструкции газопроводов распространено в ряде европейских стран, а также в Китае. В Беларуси для газопроводов такая технология применяется впервые. В ближайшие годы при необходимости подобные работы будут проводиться во всех регионах республики», – отметил генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.
Реконструкцию проводят специалисты УП «Мингаз», проектно-сметную документацию разработало государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2019
Курсы в банках
на 06.08.2019
Конвертация в банках
на 06.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте