В Беларуси впервые применили технологию санации при реконструкции газопровода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в Минске на участке пешеходной и автомобильной дорог по улице Смоленской проводится реконструкция инженерных сетей. Газопровод диаметром 325 мм среднего давления закладывался около полувека назад и требует обновления. Реконструкция участка газопровода длиной 700 м проводится методом санации: путем протаскивания гибкого полимерного кевларового рукава в газопровод.

После этого на участке будут проведены испытания, и газопровод будет вновь введен в эксплуатацию. Данная реконструкция позволит продлить срок его использования до 50 лет. Преимущество используемого метода заключается в том, что дорожное движение на участке проводимых работ ограничивается на небольшой срок, а не перекрывается полностью как в случае с полной заменой участка газопровода.

«Использование гибкого полимерного кевларового рукава при реконструкции газопроводов распространено в ряде европейских стран, а также в Китае. В Беларуси для газопроводов такая технология применяется впервые. В ближайшие годы при необходимости подобные работы будут проводиться во всех регионах республики», – отметил генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.

Реконструкцию проводят специалисты УП «Мингаз», проектно-сметную документацию разработало государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз».