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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ИООО «БЕЛАБЕДДИНГ» ЗАПУСТИЛО ВЫПУСК КРОВАТЕЙ ТИПА BOXSPRINGBETT
17:52 06.08.2019
Ведущий производитель матрасов и аксессуаров для сна в Гродненском регионе ИООО «Белабеддинг» приступило к выпуску новой продукции – континентальных кроватей типа Boxspringbett.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», кровати типа Boxspringbett особенно популярны в Европе. Их отличительной характеристикой является то, что матрас и топпер идут в комплекте. Кровать, как правило, выше обычной и имеет мягкое изголовье, что является важным элементом континентального стиля. Готовый комплект, состоящий из матраса, топпера и прочного каркаса, обеспечивает особое удобство и надежность.
Компания неоднократно была удостоена победы на международных и республиканских конкурсах в области качества. Так, в Республиканском конкурсе потребительских предпочтений «ПРОДУКТ ГОДА – 2018» ИООО «Белабеддинг» стало победителем в номинации «Матрасы года».
ИООО «Белабеддинг» с 2006 года является резидентом свободной экономической зоны «Гродноинвест». Более 80% продукции компании экспортируется в страны Западной Европы. Партнером ИООО «Белабеддинг» является известная немецкая компания Fey&Co.
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