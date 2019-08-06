ЭКОНОМИКА РБ

ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 9 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЛИДЕ

17:44 06.08.2019 Заместитель министра энергетики Сергей Реентович проведет 9 августа выездной прием граждан в Лиде Гродненской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задать вопросы можно с 13.00 до 14.00 в ПУ «Лидагаз» УП «Гроднооблгаз» (ул. Качана, 56).