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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕРМ В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРЕПЯТСТВУЮЩИМИ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОДЫ УСТРОЙСТВАМИ
17:00 06.08.2019

В январе-июне 2019 года прокуроры Витебской области в ходе проверок исполнения природоохранного и земельного законодательства вскрыли ряд нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, выявлены факты эксплуатации животноводческих ферм и комплексов, которые размещены в водоохранных зонах и не оборудованы устройствами и сооружениями, препятствующими загрязнению водных ресурсов.

В ряде случаев из-за накопления массы органики на территориях предприятий АПК ее стоки попадали на прилегающую местность и создавали реальную угрозу загрязнения земли и водных объектов (Верхнедвинский и Витебский районы).

Прокуроры установили также многочисленные недостатки в сфере обращения с отходами.

Чаще всего контейнерные площадки и сами контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов не соответствовали предъявляемым к ним требованиям. Из-за их переполнения были засорены территории, на которых такие контейнены располагались (Ушачский, Лиозненский, Оршанский районы и Витебск).

Несмотря на меры прокурорского реагирования не были устранены отдельные упущения при эксплуатации полигонов для захоронения отходов.

В регионе недостаточно эффективно налажена работа по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений, в первую очередь, борщевика Сосновского. В ходе проверок прокуроры обнаружили, что многие землепользователи проводили работу в этой сфере бессистемно, не в полном объеме, со срывом сроков и отходом от технологии (Браславский, Полоцкий, Миорский, Шарковщинский районы и Витебск).

В целях устранения выявленных нарушений законодательства в природоохранной сфере подготовлено более 170 актов надзора, свыше 400 лиц привлечены к дисциплинарной, административной и материальной ответственности.
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