С 4 августа вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты Беларуси №35 от 8 июля 2019 г. «О порядке обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий». Постановлением утверждена Инструкция о порядке обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, Инструкцией комплексно регулируются организационно-технические правоотношения в области пенсионного обеспечения – начиная с обращения за пенсией, приема и рассмотрения органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, документов для назначения и выплаты пенсий, принятия правового решения и заканчивая прекращением выплаты пенсии, передачей пенсионного дела в архив.

До вступления в силу Инструкции эти вопросы регулировались Положением о порядке представления и оформления документов для назначения пенсий в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении», утвержденным приказом Министерства социальной защиты №44 от 23 мая 1997 г. и Инструкцией о порядке оформления и ведения дел по назначению государственных пенсий, утвержденной приказом Министерства социальной защиты №85 от 29 сентября 1998 г.

По своей сути, Инструкция - это документ, детально регламентирующий порядок организации работы по пенсионному обеспечению.

В части обращения за пенсией в Инструкции нашли отражения положения статьи 75 закона «О пенсионном обеспечении». Общий подход – подача заявления и документов, необходимых для назначения пенсии в управление по месту жительства гражданина: работающими гражданами – через работодателя, неработающими – непосредственно ими самими. В отношении отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, недееспособных), которые не могут непосредственно сами обратиться за пенсией, заявление и документы подаются их уполномоченным представителем в управление по месту жительства/ месту нахождения.

В соответствии со статьей 7 закона обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию без ограничения каким-либо сроком.

Для обеспечения гражданам возможности своевременно реализовать право на пенсионное обеспечение в Инструкции оговорено правило: при совпадении срока обращения за пенсией, обусловленного достижением определенного пенсионного возраста и возникновением права на пенсию, с выходными днями или государственными праздниками и праздничными днями, установленными и объявленными президентом Беларуси нерабочими, заявление о назначении пенсии может быть принято накануне этих дней. При этом учитывается, что условие достижения определенного возраста считается выполненным в день, соответствующий дате рождения.

В целях получения максимально возможной для пенсионного обеспечения информации от граждан на стадии обращения за пенсией актуализирована (формализована) форма заявления о назначении пенсии. В заявлении отражаются данные о лице, обратившемся за пенсией лично либо о его представителе, указывается выбранный способ получения пенсии, сведения, которые могут повлиять на пенсионное обеспечение (о работе, получении пенсии, прохождении службы, детях и т.п.), подробный перечень обстоятельств, о наступлении которых заявитель обязан уведомить орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.

Документы, необходимые для назначения пенсий, объединены в отдельный, упрощенный перечень, не предусматривающий повторов (дублирования) одних и тех же документов применительно к разным видам пенсий.

В Инструкции последовательно и пошагово прописан алгоритм действий работника органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, как на этапе приема документов, так и при их рассмотрении.

Также Инструкцией регламентированы вопросы, касающиеся ведения делопроизводства, хранения действующих пенсионных дел (в том числе при выезде пенсионера на жительство за пределы Беларуси, при перемене пенсионером места жительства в пределах республики), хранения архивных и отказных пенсионных дел, журналов регистрации, порядка отбора документов к уничтожению и другие