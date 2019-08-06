Выездное заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС состоится 9 августа на базе Республиканского специализированного унитарного предприятия «Полесье» (Гомель).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте, будут рассмотрены итоги работы Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, реализации в первом полугодии 2019 года мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

Кроме того, планируется определить задачи на второе полугодие 2019 года.