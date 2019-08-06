В 1 полугодии 2019 г. органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проведено 166 выборочных проверок соблюдения природоохранного законодательства субъектами хозяйствования, или 84,7% от запланированных, остальные находятся в процессе исполнения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, по результатам выборочных проверок выдано 145 требований (предписаний) об устранении 1885 нарушений. К административной ответственности привлечено 527 виновных лиц на общую сумму 133609,75 руб., выявлено 9 фактов причинения вреда окружающей среде на сумму 25580,32 руб. Устранено по результатам проведенных проверок 1024 нарушения (недостатка), или 54,3%.

Продолжена реализация подпрограммы «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Республики Беларусь» Государственной программы. С целью наращивания собственного топливного-энергетического потенциала для обеспечения прироста запасов нефти осуществлялось проведение поисков углеводородного сырья.

«Грамотное планирование – это фундамент нашей работы. Необходимо вырабатывать общие решения: обсуждать с заинтересованными госорганами, наукой, общественностью вопросы, стоящие перед нами. Основные направления, по которым нам надо в кратчайшие сроки определить стратегию развития и плановые задачи: контрольная деятельность, совершенствование природоохранного законодательства, научная деятельность», – отметил глава природоохранного ведомства.