Приговором суда Заводского района Минска 6 августа за получение взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК) к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима приговорен бывший гендиректор КУП «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром» Владимир Лапицкий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, также конфискован автомобиль «Лексус», золотой слиток весом 100 гр. и все деньги, добытые преступным путем. В течение пяти лет осужденный не имеет права занимать определенные должности.

Пост руководителя КУП «Миноблмясомолпром» В. Лапицкий занимал с марта 2017 года, до этого он 15 лет возглавлял ОАО «Борисовский молочный комбинат» (ныне ОАО «Здравушка-милк»).

В июле 2018 года сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД за получение взятки в сумме 85 тыс. евро задержали генерального директора холдинга. По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероники Посметьевой, это было вознаграждение от представителя одной из коммерческих структур за обеспечение победы в тендере на поставку оборудования холдингом и его своевременную оплату. При проведении обыска по месту жительства у топ-менеджера было изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов США.

Оперативники ГУБЭП установили многочисленные эпизоды получения незаконных денежных вознаграждений экс-руководителем от иных представителей коммерческих структур за покровительство и содействие в поставках молочной продукции белорусским и иностранным компаниям, а также предоставление подрядов на выполнение строительно-монтажных работ на сельскохозяйственных объектах холдинга.

По уголовному делу общая сумма полученных фигурантом незаконных денежных вознаграждений составила более 150 тыс. евро и 13 тыс. рублей.

Осужденный возместил в доход государства более 350 тыс. рублей. Пока приговор суда в законную силу не вступил и в установленном законом порядке может быть обжалован.