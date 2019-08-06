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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ПРИГЛАШАЕТ МИНЧАН ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДОБОРУДОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
14:24 06.08.2019
Комитет государственного контроля приглашает жителей Минска оценить эффективность использования медицинского оборудования (ангиограф, аппарат ультразвуковой, томограф магнитно-резонансный, томограф компьютерный, рентген и др.) в учреждениях здравоохранения столицы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, интернет-опрос на эту тему проводится на сайте контрольного ведомства до 1 сентября 2019 года.
Респондентам предлагается ответить на 12 вопросов. Цель опроса – оценка восприятия жителями Минска качества и доступности медицинских исследований.
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