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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН И БАССЕЙН МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ПОСТРОЯТ В МИНСКЕ КИТАЙЦЫ
14:07 06.08.2019

Подготовка к строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта обсуждена 6 августа на совещании у Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, эти объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая.

На рассмотрение были вынесены проекты указов о строительстве стадиона и бассейна.

"Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты этих объектов. Подчеркну - строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что подобные спортивные объекты давно планировалось построить.

"Естественно, это приличные затраты. Понятно, что такие деньги всегда находятся с трудом, поскольку ни один частник, думаю, за эти объекты не возьмется. А с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут. Но я в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов", - отметил Александр Лукашенко.

Он также рассказал, что белорусская сторона по этому вопросу обращалась не только к КНР, но и другим странам: "Но там денег не нашлось или желания. А Китайская Народная Республика и ее руководитель отозвались".

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам.

"Я просил подготовить проекты указов с упором на это. Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев. Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном. Но чтобы у китайцев не было жалоб, что у нас там какие-то непонятные стандарты, которые остались, наверное, не то что с советских времен, до революции еще по некоторым из них строили. Об этом я уже предупреждал и министра, и премьер-министра, что должны быть введены европейские стандарты. Оставить надо только там, где мы видим, что наши стандарты не хуже. Но здесь мы будем строить по международным стандартам", - заявил он.

"Китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года", - отметил Лукашенко.

Он отметил, что бассейн и стадион будут построены к 2023 году.

"Это не за горами. И уже сегодня необходимо планировать и прорабатывать проведение соответствующих международных соревнований высшего уровня на данных объектах. Кстати, это будет подстегивать строителей и всех начальников - вовремя закончить эти стройки", - сказал Лукашенко.
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