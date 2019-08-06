Белорусский промышленно-инвестиционный форум – 2019 пройдет в Минске 17-20 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, основная цель – содействие выпуску высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, привлечению инвестиций, развитию международного сотрудничества и деловых контактов.

В рамках форума состоится 22-я международная выставка «ТехИнноПром: Технологии и инновации в промышленности». Она пройдет на одной площадке с 18-й международной специализированной выставкой «Химия. Нефть и газ», 3-й международной специализированной выставкой «Пластех», 3-й международной специализированной выставкой «Профсварка».

Госстандарт и его организации традиционно примут участие в мероприятиях форума. Будет представлена объединенная выставочная экспозиция комитета. БелГИСС, БелГИМ и БГЦА проведут тематические секционные заседания.