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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ-2019 ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В СЕНТЯБРЕ
13:58 06.08.2019

Белорусский промышленно-инвестиционный форум – 2019 пройдет в Минске 17-20 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, основная цель – содействие выпуску высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, привлечению инвестиций, развитию международного сотрудничества и деловых контактов.

В рамках форума состоится 22-я международная выставка «ТехИнноПром: Технологии и инновации в промышленности». Она пройдет на одной площадке с 18-й международной специализированной выставкой «Химия. Нефть и газ», 3-й международной специализированной выставкой «Пластех», 3-й международной специализированной выставкой «Профсварка».

Госстандарт и его организации традиционно примут участие в мероприятиях форума. Будет представлена объединенная выставочная экспозиция комитета. БелГИСС, БелГИМ и БГЦА проведут тематические секционные заседания.
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