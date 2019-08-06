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ЭКОНОМИКА РБ


МИНГОРИСПОЛКОМ АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ ПО ВЫХОДУ НА ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ БВФБ
13:42 06.08.2019

Комитет «Минскгоримущество» разработал специальный алгоритм действий при подготовке аукциона по продаже находящихся в собственности Минска акций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, алгоритм включает в себя последовательные шаги, начиная с обучения вопросам порядка проведения аукционов по продаже принадлежащих государству акций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и заканчивая проведением самой процедуры продажи акций в торговой системе биржи с составлением протокола о результатах торгов.

Ряд мероприятий данного алгоритма уже реализован. Так, Минский горисполком принят в члены Секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», решением Мингорисполкома создана комиссия по проведению аукционов по продаже находящихся в собственности Минска акций ОАО в торговой системе БВФБ, организованы удаленные рабочие места членов комиссии Мингорисполкома.

В настоящее время по предложению органов, осуществляющих владельческий надзор, сформирован предварительный перечень открытых акционерных обществ, из числа хозяйственных обществ, в уставных фондах которых доля Минска составляет менее 25%. В ближайшее время в них будут проведены собрания трудовых коллективов с участием представителей комитета «Минскгоримущество».
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