Лабораторно-теоретический корпус УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ) пополнил список учреждений образования Витебщины, в которых работает беспроводной интернет byfly.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», в июле этого года организована сеть Wi-Fi из 48 точек в лабораторно-теоретическом корпусе (пр-т Фрунзе, 23), а это значит, что студенты и преподаватели получили беспроводной доступ в интернет от «Белтелекома».

«Благодаря современным технологиям от «Белтелекома» и руководству ВГМУ, которое идет в ногу со временем, у студентов и сотрудников появилась возможность получить бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам. «Белтелеком» в свою очередь продолжает расширять территорию действия услуг. Wi-Fi от «Белтелеком» позволяет полноценно реализовывать инновационные образовательные технологии, активно внедряемые в вузах», – отметил директор Витебского филиала РУП «Белтелеком» Дмитрий Казак.

По желанию организации-заказчика компания «Белтелеком» предоставляет необходимое оборудование и создает сеть Wi-Fi с индивидуальным названием (SSID) или подключает имеющееся у клиента оборудование к системе авторизации РУП «Белтелеком», если у него уже есть собственная сеть Wi-Fi. При этом заказчик имеет доступ к порталу авторизации и может самостоятельно оформлять его в своем фирменном стиле. Заказчик может получить необходимое количество логинов и паролей доступа к сети. Решение о том, на каких условиях предоставлять клиентам доступ к сервису Wi-Fi (на платной или бесплатной основе), заказчик принимает самостоятельно.

Услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» востребована в самых разных сферах. Ее используют многие учреждения образования, банки, гостиницы, спортивные и торговые объекты, медицинские центры, базы отдыха и др.